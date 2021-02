Ölpreise legen weiter zu - WTI-Rohöl über 62 USD

Anzeige

London 23.02.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag fester. WTI-Rohöl klettert über die Marke von 62 USD. Die Förderung in den USA ist bislang nicht wieder voll hergestellt, was die Preise weiter treibt.



Die Förderung in den USA ist dieser Tage weiterhin der wichtigste Treiber der Ölpreise. Die Wetterkapriolen im Süden der USA haben zu massiven Ausfällen bei der Förderung von Rohöl geführt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Kreise, dass es mehr als zwei Wochen dauern dürfte, bis die Förderung von mehr als zwei Millionen Barrel pro Tag in den Schieferlagerstätten wieder hergestellt ist. Grund dafür seien Frostschäden und anhaltende Stromausfälle, die die Produzenten beeinträchtigen.