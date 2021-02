2N stellt eine neue Zugangskontrolltechnologie vor, die sicherer und doppelt so schnell ist wie RFID

München (ots) - 2N, der Weltmarktführer für Sprechanlagen, stellt seine neue

mobilen Bluetooth-Zugangskontrolltechnologie vor. Auf einer kostenlosen und

interaktiven Online-Veranstaltung wird die neue patentierte

Zutrittskontrolltechnologie und die neue Zutrittseinheit für Büroumgebungen

vorgestellt.



Mobile Berechtigungsnachweise werden sich als Standard für die Zutrittskontrolle

in Bürogebäuden durchsetzen, da eine neue Generation von Arbeitnehmern

Arbeitgeber und Vermieter dazu zwingt, schnellen, sicheren und bequemen Zugang

über ihre Smartphones zu gewährleisten, um den stetig wachsenden Ansprüchen an

Sicherheit und Nutzerkomfort gerecht zu werden.





Das Beratungs- und Analystenhaus Omdia prognostiziert einen Anstieg derjährlichen Downloads von mobilen Zugangsberechtigungen weltweit von 20 Millionenim Jahr 2020 auf 120 Millionen im Jahr 2023 und 150 Millionen im Jahr 2024.Besonders optimistisch ist Omdia in Bezug auf Bluetooth, das laut Omdia in dennächsten vier Jahren mehr als dreimal so schnell wachsen wird wie die amstärksten wachsende Kategorie von Zutrittskontrolllesern (um 119 Prozent bis2024).Dies deckt sich mit einer CBRE-Studie, in der fast die Hälfte der Angestellten(49 Prozent) angab, dass sie gerne digitale Lösungen im Büro nutzen würden,diese aber für sie nicht allgemein zugänglich sind. Darüber hinaus sehen 30Prozent der Unternehmen intelligente Gebäudetechnologie als Faktor bei derAuswahl eines Gebäudes.Um Gebäudemanagern und Systemintegratoren zu helfen, die Vorteile der neuenpatentierten mobilen Zugangstechnologie zu verstehen, veranstaltet 2N am 25.Februar ein Live-Webinar. Die Online-Veranstaltung wird von 2N-Expertenbegleitet und befasst sich mit den Hauptmerkmalen der neuen Technologie,einschließlich der neuen, schlanken sowie büroorientierten Zutrittseinheit - wosie eingesetzt werden kann und wie diese Lösung die Bedürfnisse geplanter undbestehender Bürogebäude erfüllen kann.Thorsten Uebe, 2N Country Manager for Germany, sagt dazu: "Entwickler imDACH-Markt erkennen, dass ein integriertes Zutrittssystem in Kombination miteiner Smartphone-Applikation die Zukunft der technologisch zukunftsorientiertenBürogebäude sein wird. Deshalb wird das hier zu einem Wettbewerbsvorteil fürvorausschauende Gebäudeplaner und Facility Manager. Unsere neue Technologieverbindet nahezu sofortige Reaktionsfähigkeit mit intelligenter Sicherheit undwird die zuverlässigste mobile Zugangslösung auf dem Markt werden."Das 2N On Air Webinar findet am Donnerstag, den 25. Februar um 15:00 Uhr MEZstatt. Zu den Sprechern gehören Chief Sales Officer, Tomas Klima, und ChiefProduct Officer, Tomas Vystavel. Registrieren Sie sich für das kostenloseWebinar 2N On Air unter hier: https://www.accelevents.com/e/2NOnAir