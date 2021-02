Bildschirm-, Schnurlos- und Carrier-Grade-IP-Telefone von Grandstream jetzt für ISTRA, die UCaaS-Plattform von Enreach, verfügbar

Die schnell wachsende europäische Unified-Communications-Gruppe Enreach hat bekannt gegeben, dass mehrere IP-Telefone von Grandstream für die Nutzung auf ihrer Plattform für Unified Communications as a Service (UCaaS), ISTRA von Enreach, zertifiziert wurden. Über Enreach for Service Providers haben Partner und deren Kunden sofortigen Zugang zu Schnurlos- und Bildschirmtelefonen von Grandstream sowie zu für den Masseneinsatz konzipierten Carrier-Grade-Geräten.

Bertrand Pourcelot, Managing Director von Enreach for Service Providers, sagte: „Der Name Grandstream ist inzwischen ein Synonym für IP-Telefone, die hervorragende Qualität und Benutzerfreundlichkeit mit Optionen für viele verschiedene Budgets und Anforderungen kombinieren. Grandstream passt gut in unser Portfolio, das mit seinen Produkten die UCaaS-Plattform ISTRA von Enreach, die bereits von rund einer Million Nutzern über mehr als 100 Serviceprovider in über 20 Ländern eingesetzt wird, unterstützt.“