23.02.2021 / 13:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

New York, New York--(Newsfile Corp. - Dienstag, 23. Februar 2021) - Enerkon Solar International (OTC Pink ENKS) gibt heute den Erhalt eines offiziellen Annahme- und Dankesschreibens des stellvertretenden Ministerpräsidenten der Ukraine für die gemeinsame Zusammenarbeit und die neuen Projekte zwischen der ukrainischen Regierung, ihren Unternehmen und ENKS in der Führung des Konsortiums bekannt.



Der Vorsitzende von ENKS, Benjamin Ballout, äußerte sich heute wie folgt:

"Wir sind erfreut, ein offizielles Annahme- und Anerkennungsschreiben zu erhalten, das unsere gemeinsame Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung im Zusammenhang mit den vor kurzem in den Nachrichten berichteten Großprojekten würdigt".



Cannot view this image? Visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7322/75183_8cd51fc1a4bc8b7e_002full.jpg

To view an enhanced version of this graphic, please visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/7322/75183_8cd51fc1a4bc8b7e_002full.jpg

"In unserer vorherigen Pressemitteilung zu diesem Thema hatten wir nur erste Gespräche geführt. Derzeit haben wir jedoch den Zuschlag für die ChNPP solarbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mittels Dampfturbine erhalten, die nach Fertigstellung bis zu 3 Gigawatt produzieren wird. Außerdem erhielten wir den Zuschlag für die Wasserstoff-Elektrophorese-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in industriellen Mengen, der auf dem EU-Markt vertrieben werden soll und für den bereits Abnahmegarantien vorliegen. Darüber hinaus haben wir im Bereich Telekommunikation den Zuschlag für das nationale 5G-Netzwerk erhalten, wobei unser Partner das staatliche Unternehmen UkrDorSvyaz - Ukrainian Road Telecommunication Systems ist, für das ENKS in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung und unseren Finanzpartnern große EPC-Partner zur Fertigstellung des Netzwerks einladen wird."