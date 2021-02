Dortmund (ots) - Die Continentale Lebensversicherung geht neue Wege in derFonds-Rente: Mit dem investmentorientierten Rentenbezug können Kunden auch nachder Ansparphase die Chancen des Kapitalmarktes weiter nutzen. Wie das genaufunktioniert, erklärt Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben imContinentale Versicherungsverbund, in einem aktuellen Video-Interview(https://makler.continentale.de/investmentorientierter-rentenbezug) . Außerdemgeht es um die Vorteile für den Kunden.Rente durch Renditen aufstocken

"Bei gestiegener Lebenserwartung und niedrigen Zinsen wird es immer schwieriger,genug Geld für ein auskömmliches Einkommen im Alter anzusparen", sagt Pollmer."Hier hilft der investmentorientierte Rentenbezug." Damit kann der Kunde auchüber die Ansparphase hinaus einen Teil seines angesparten Guthabens in Fondsinvestieren. So ist es möglich, die garantierte Rente mit Hilfe vonKapitalerträgen aufzustocken. Denn durch Renditen hat der Kunde die Chance aufeine monatliche Gewinnrente. Deren Höhe variiert abhängig von der Performanceder gewählten Anlagen.Chancen-Tracker für bestmögliche Rendite-ChancenDamit möglichst viel in die Fonds investiert werden kann und gleichzeitig immerausreichend Kapital für die garantierte Rente zur Verfügung steht, macht einbewährter Anlagemechanismus seine Arbeit: der Continentale Chancen-Tracker. Erregistriert die Entwicklung der Fondsanlagen und berücksichtigt dieindividuellen Vertragsdaten. Auf dieser Basis berechnet er jeden Monat neu, wieviel Guthaben investiert werden kann. Pollmer: "Das gewährt den maximalenSpielraum für die Anlagen und erhöht das Rendite-Potenzial."Freie Vermittler finden das komplette Experten-Interview mit Thomas Pollmer alsneunminütiges Video sowie speziell für sie aufbereitete Informationen unterhttps://makler.continentale.de/investmentorientierter-rentenbezug . WeitereInformationen zum investmentorientierten Rentenbezug gibt es zudem unterhttp://www.continentale.de/ .Über die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des ContinentaleVersicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken desVersicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform derObergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wieim gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 alsPensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 827.000 Verträge underzielt Beitragseinnahmen von rund 860 Millionen Euro. Verbunden mit ihrerSubstanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt,die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantienanbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischenAltersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.continentale.de .