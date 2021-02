Ericsson wird im Gartner-Report "Magic Quadrant for 5G Network Infrastructure for Communications Service Providers" für das Jahr 2021 als 'Führend' eingestuft (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ericssons kommerzielle 5G-Führerschaft und Technologieentwicklung ist

unabhängig und branchenweit bekannt.

- Ericsson wird im Magic Quadrant von Gartner als bestes Unternehmen im Bereich

"Umsetzungsfähigkeit" bewertet.

- End-to-End 5G-Plattform zentral für kundenorientierte 5G-Strategie.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) wurde vom unabhängigen IT-Forschungs- und

Beratungsunternehmen Gartner als Leader im Magic Quadrant 2021 für "5G Network

Infrastructure for Communications Service Providers" eingestuft.





Die Anerkennung von Ericsson als Leader im Quadranten des "Gartner MagicQuadrant for 5G Network Infrastructure for Communication Service Providers(CSPs)" Report vom Februar 2021 würdigt die führende Position des Unternehmenssowohl hinsichtlich der Vollständigkeit der Vision als auch der Fähigkeit zurUmsetzung.Anbieter von 5G-Lösungen für Mobilfunknetzbetreiber wurden von Gartner-Expertenumfassend und unabhängig auf die Vollständigkeit der Vision und auf dieFähigkeit zur Umsetzung geprüft und bewertet, um einen Marktüberblick über die5G-Infrastrukturfähigkeiten zu erhalten.Die Anbieter von End-to-End 5G-Netzinfrastrukturen wurden danach bewertet, wiesie es IT-Anbietern ermöglichen, wettbewerbsfähig, effizient und effektiv zusein und sich positiv auf den Umsatz, die Kundenbindung und die Reputationinnerhalb der Marktsicht von Gartner auswirken. Die Bewertung derUmsetzungsfähigkeit umfasste die Produkte und Dienstleistungen von Ericsson, dieReaktionsfähigkeit auf den Markt und die Erfolgsbilanz, die Marketingumsetzung,die Kundenerfahrung und die Gesamtumsetzbarkeit.Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks, Ericsson, sagt:"Von der Forschung bis zum Rollout haben wir stark in 5G investiert, umsicherzustellen, dass wir die besten Produkte, Fähigkeiten undAußendienstmitarbeiter haben, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.Wir glauben, dass die Anerkennung als Leader im Magic Quadrant von Gartnerunsere Technologieführerschaft, unsere Wettbewerbsfähigkeit im Markt, unsereEntschlossenheit zur Innovation und unser Engagement für unsere Kundenwiderspiegelt."Als Branchenführer im Bereich 5G-Netze hat Ericsson derzeit mehr als 130kommerzielle 5G-Vereinbarungen mit einzelnen Mobilfunknetzbetreibern undbetreibt 79 Live-5G-Netze auf der ganzen Welt.Ericsson entwickelt seine End-to-End-5G-Angebote, die Ericsson Radio System, 5GCore, Orchestration und 5G Transport sowie professionelle Services umfassen,kontinuierlich weiter. Das Unternehmen hat innovative Softwarelösungen wieEricsson Spectrum Sharing, 5G Carrier Aggregation und Uplink Booster eingeführt,