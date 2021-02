LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC will noch asiatischer werden. Das Institut, dessen Wurzeln ohnehin in Hongkong und Shanghai liegen, will dazu in den kommenden fünf Jahren sechs Milliarden Dollar in den Ausbau des asiatischen Geschäfts stecken, wie es am Dienstag bei der Vorlage der 2020er-Zahlen in London mitteilte. 2020 litt die Bank nicht so stark unter der Corona-Pandemie wie von Experten befürchtet. Zudem will das Geldhaus seinen Aktionären wieder eine Dividende zahlen und berichtete von einem guten Start in das laufende Jahr. Schon jetzt erwirtschaftet die HSBC die Hälfte ihrer Erträge und den Großteil ihres Gewinns in Asien.

An der Börse ging es für die HSBC dennoch abwärts. Die Aktie büßte bis zur Mittagszeit rund zwei Prozent auf rund 420 Pence ein. Zuvor hatte sie sich zuletzt allerdings deutlich von ihrem Tief von Ende September erholt. Damals war ihr Kurs unter die Marke von 300 Pence gefallen und damit so tief wie seit der Finanzkrise 2008/2009 nicht mehr.