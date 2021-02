Pepsi MAX® präsentiert die mutige neue Welt der Spritzigkeit

Neu-Isenburg (ots) - - Neue globale Kampagne feiert die Kultur des Pop und des

#FORTHELOVEOFIT In einer Zeit, in der die Welt etwas mehr Leichtigkeit vertragenkönnte, startet Pepsi MAX® eine höchst unterhaltsame neue Kampagne. Mit demunbändigen Pep der Marke zieht sie alle Register und durchdringt sämtlichekulturelle Bereiche. Von begeisternden Inhalten in sozialen Medien bis hin zurneuesten UEFA Champions League Fußball-Kampagne - die Spritzigkeit bringt denköstlichen Geschmack einer Pepsi MAX mit der Leidenschaft jener zusammen, diesie gerne trinken.Mit energiegeladenem Entertainment für Fans auf der ganzen Welt, sorgt diediesjährige weltweite Fußballkampagne im Rahmen der Partnerschaft derUEFA-Champions-League für Furore. Pepsi MAX bringt dafür erneut einebeeindruckende Riege der besten Fußball-Spieler der Welt zusammen und verstärktden Kader um den GOAT Lionel Messi sowie Weltmeister Paul Pogba durch zweiNeuzugänge: Borussia Dortmunds Sensationsspieler Jadon Sancho sowie eineGewinnerin der UEFA Women's Champions League, Shanice van de Sanden ."Fizz to life" ist der Titel des Films, der im Mittelpunkt der Fußballkampagnesteht. Der Film zeigt beeindruckende Fußballkünste zum Sound des eigens für dieKampagne produzierten Titels "Rotate" vom internationalen Superstar Becky Gsowie dem zweifachen Grammy-Nominee und Afro-Fusion-Musiker Burna Boy.Der Werbespot begeistert von Anfang bis Ende und zeigt, wieso Fußball mit PepsiMAX weit über ein gewöhnliches 90-Minuten-Spiel hinausgeht. Der Spot beginnt miteiner Studentin, die an ihrem Laptop sitzt. Ein mitreißender Beat setzt ein, unddas zischende Geräusch vom Öffnen einer eiskalten Dose Pepsi MAX erweckt Bildervon Messi, Pogba, Sancho und van de Sanden an den Wänden zum Leben. Die Jagdnach der erfrischenden Dose Pepsi MAX beginnt, bei der die Spieler ihr Flair undCharisma mit rasanten Fußballkünsten unter Beweis stellen. Sie kicken unddribbeln, während sie zwischen den Postern und Magazinen hin- und herspringen.Regie bei dem Spot geführt hat Raine Allen-Miller, eine der starken neuenStimmen im Filmgeschäft. Sie setzt in der Zusammenarbeit mit Pepsi MAX auf ihrenschnellen Erzählstil, mit dem sie zeigt, wie weit die Spieler*innen für dasSprudeln einer Pepsi MAX gehen. Allen-Miller selbst sagt über das Projekt: "Eswar mir eine Ehre, mit einigen der größten Fußballtalente der Welt