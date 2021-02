ChannelAdvisor ernennt Christian Gees zum Sales Director für DACH, Zentral- und Osteuropa

BERLIN, 23. Februar 2021 /PRNewswire/ -- ChannelAdvisor Corporation (NYSE: ECOM), ein führender Anbieter für cloudbasierte E-Commerce-Lösungen zur globalen Absatzsteigerung für Marken und Händler, hat sich Christian Gees als Sales Director DACH, Zentral- und Osteuropa an Bord geholt. In dieser Funktion leitet Gees das deutsche ChannelAdvisor-Team in Berlin und verantwortet die regionale Geschäftsstrategie für gesamt DACH, Zentral- und Osteuropa. Dazu gehört insbesondere das internationale Wachstum voranzutreiben – sowohl über die Gewinnung von Neukunden als auch über den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.

Die Ernennung von Christian Gees zum Sales Director ist Teil des kontinuierlichen Engagements von ChannelAdvisor, Marken und Händler weltweit dabei zu unterstützen, neue Zielgruppen zu gewinnen und ihr Cross-Border-Geschäft zu diversifizieren. Zudem hilft ihnen ChannelAdvisor, ihren Bestellfluss zu optimieren und die Markenpräsenz in den verschiedensten Vertriebskanälen effektiv zu managen.