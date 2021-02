Wie zahlreiche andere Wertpapiere markierte auch Porsche Anfang 2018 seinen letzten Hochpunkt bei 80,28 Euro und drehte anschließend zur Unterseite ab. Zusammen mit dem Pandemietief zu Beginn des abgelaufenen Jahres hat sich dadurch eine große dreiwellige Konsolidierungsbewegung eingestellt. Einen Großteil konnte die Porsche-Aktie jedoch wieder aufarbeiten und in den Bereich des Abwärtstrends um 65,00 Euro zulegen. Doch für ein Folgekaufsignal muss eben jener Trend erst noch überwunden werden, damit weiteres und mittelfristiges Kurspotenzial frei wird. Sollte der Run auf Industrietitel weiter anhalten, könnte auch die Porsche-Aktie hiervon profitieren.

Mit hoher Volatilität rechnen

Gelingt es Porsche mindestens per Wochenschlusskurs das Niveau von 66,00 Euro zu überwinden, steigen die Chancen auf einen Rücklauf zurück in den Bereich von 70,00 Euro spürbar an. Nach einem anschließenden Pullback könnte es dann wieder in Richtung der Jahreshochs aus 2018 bei 80,28 Euro aufwärtsgehen. Sollte Porsche jedoch an dem Abwärtstrend scheitern und mindestens unter 62,00 Euro abrutschen, könnte dies mit Abschlägen zurück in den Bereich von 59,00 Euro quittiert werden. Darunter müsste noch einmal der EMA 200 bei 55,18 Euro (steigend) als Unterstützung zum Einsatz kommen.