Union Investment Chefvolkswirt: Sonnige Aussichten spiegeln sich im Ifo-Index

Es geht wieder aufwärts – und das deutlicher als gedacht. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Februar um 2,1 auf 92,4 Punkte gestiegen. Ursächlich war vor allem der steigende Optimismus im Verarbeitenden Gewerbe. Aber auch in den Sektoren Dienstleistungen und Handel zeigten sich erste Verbesserungen. Überraschend kommt das nicht: Beide Bereiche waren aufgrund des Lockdowns im Vormonat stark eingebrochen. Die berechtigten Aussichten auf eine Lockerung bis zum Sommer haben nun zumindest die Erwartungen an besser Geschäfte erhöht.

Der Zustand der Industrie ist ungeachtet der Corona-Einschränkungen äußerst robust. Die Auftragsbücher sind für die kommenden sechs Monate gefüllt, und im Anschluss sollte sich die Lage durch die Massenimpfungen und die Lockerung der Einschränkungsmaßnahmen weiter verbessern. Diese Perspektive sollte sich auch an den Kapitalmärkten niederschlagen. Besonders zyklischen Unternehmen dürften die Erfolge im Kampf gegen die Pandemie in den kommenden Wochen in die Karten spielen.