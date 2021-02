Libero schließt Privatplatzierung über 7 Mio. $ ab

Vancouver, British Columbia, Kanada, 23. Februar 2021 – Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) berichtet, dass die nicht vermittelte Privatplatzierung, die am 3. Februar 2021 bekannt gegeben und am 9. Februar 2021 erweitert wurde (das “Angebot”), am 22. Februar 2021 abgeschlossen wurde. Das Angebot besteht aus 6 Mio. Einheiten (“Einheiten”) zu einem Preis von 0,50 $ pro Einheit (das “NFT-Angebot”) sowie 7.272.726 Einheiten zu einem Preis von 0,55 $ pro Stammaktie (das “FT-Angebot”), um insgesamt einen Bruttoerlös von 7 Mio. $ zu erzielen. Eventus Capital Corp. war bei dem Angebot als so genannter „Finder“ tätig.