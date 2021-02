Den Höhepunkt markierte die Hannover-Rück-Aktie bei 192,80 Euro Anfang letzten Jahres, der Corona-Crash zwang Hannover-Rück auf rund 100,00 Euro abwärts, der Abwärtstrend blieb jedoch bis heute bestehen. Erst Ende letzten Jahres stabilisiert sich das Papier im Bereich von 126,60 Euro, wurde bislang aber durch die Abwärtstrendlinie auf der Oberseite begrenzt. Genau an dieser notiert Hannover Rück nun wieder und könnte zu einem Ausbruchsversuch darüber ansetzen. Demgegenüber stehen jedoch fundamental schwache Daten gegenüber. Gut möglich, dass Rückversicherer wegen der Schäden ausgelöst durch die Pandemie noch tief in die Tasche greifen werden müssen.

Wertpapier für Optimisten

Kurzfristig hat sich das Papier der Hannover-Rück im Bereich des EMA 200 und 141,00 Euro eingekeilt, erst oberhalb von 145,00 Euro wird der Aktie eine reale Chance auf einen Anstieg zunächst in den Widerstandsbereich von rund 150,00 Euro zugeschrieben. Darüber würden schließlich die Frühjahreshochs um 167,00 Euro in den Fokus der Händler geraten. Aber selbst auf dem ersten Abschnitt könnte sich ein Long-Investment über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3GMH überdurchschnittlich auszahlen. Ein Kursrutsch unter den EMA 50 bei derzeit 136,86 Euro könnte dagegen zu erneuten Rücksetzern in den Bereich von 126,60 Euro sorgen. Der weitere Werdegang müsste erneut untersucht werden.