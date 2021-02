Wind- und Solarparkbetreiber Encavis meldet für das Jahr 2020 eine gestiegene Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Das Plus wird auf 29 Prozent beziffert. „Die Stromproduktion stieg von rund 2,66 Terawattstunden (TWh) im Jahr zuvor auf gut 3,43 TWh im Jahr 2020 und erreichte damit einen neuen Rekordwert”, so das Hamburger Erneuerbare-Energien-Unternehmen am Dienstag.Den Zuwachs führt Encavis vor allem auf den Ausbau des ...