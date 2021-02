Vantik und Mastercard erleichtern Altersvorsorge mit neuer Debitkarte

Berlin (ots) -- Kostenlose Debitkarte mit 1% Cashback für die Altersvorsorge bei jedem Einkauf- Partnerschaft mit Mastercard sorgt für breiten MarktzugangDas Thema Altersvorsorge gehört zu den dringendsten Herausforderungen inDeutschland und Europa. Um Menschen einen einfachen Zugang zum Sparen für dieRente zu ermöglichen, hat das Berliner Fintech Vantik eine Kooperation mitMastercard und der Banking-as-a-Service-Plattform Vodeno geschlossen. Kern derKooperation ist die Verknüpfung einer kostenfreien Debit Mastercard mitlangfristigem Sparen: Die NutzerInnen der Vantikcard erhalten bei jeder Zahlung1 Prozent Cashback, das automatisch in ein nachhaltiges Portfolio angelegt wird.Altersvorsorge wird so durch das Angebot, das ab April verfügbar sein wird, inden Alltag integriert und vermeidet bewusst Bürokratie und Komplexitättraditioneller Angebote.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Altersvorsorge ist eine der größten gesellschaftlichen HerausforderungenDie Einsicht, dass die gesetzliche Rente nicht mehr ausreicht und privat mehrfür die Altersabsicherung unternommen werden muss, setzt sich in der Bevölkerungzunehmend durch: 26,4 Millionen Deutsche über 14 Jahre gaben gemäß einer Studieder Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) 2020 an, dass sie ihrebisherigen Anstrengungen zur Altersvorsorge nicht für ausreichend halten - fastzwei Millionen mehr als vier Jahre zuvor. Gleichzeitig ist laut Angaben desEuropäischen Statistikamts Eurostat die Zahl der von Altersarmut Bedrohten inDeutschland in den vergangenen Jahren stark angestiegen - auf inzwischen 3,1Millionen Menschen über 65 Jahre. Diese Entwicklungen lassen sich zunehmend auchin anderen Ländern beobachten."Trotz des Bewusstseins, privat unbedingt mehr für die Altersvorsorge tun zumüssen, handeln die Menschen noch nicht", stellt Til Klein, Gründer von Vantik,fest. "Staatliche Programme wie die Riester-Rente sind viel zu komplex, zubürokratisch und zu unflexibel für die Anforderungen der heutigen Zeit", ergänztKlein. Dem Altersvorsorgemarkt fehlte bis dato ein innovativer Ansatz, umMenschen auf einfache und flexible Weise für das Sparen zu motivieren. "Mit derEinführung der Vantikcard machen wir den Einstieg in die Altersvorsorge ganzeinfach und zeigen zudem, dass Altersvorsorge auch ohne Bedienungsanleitungfunktioniert", sagt der Vantik-Gründer.Altersvorsorge so unkompliziert wie ein BezahlvorgangPeter Bakenecker, Divisional President für Deutschland und die Schweiz beiMastercard, ergänzt: "Wir sind stolz darauf, Vantik bei der Entwicklung und dem