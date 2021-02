Hamburg (ots) -- 80% aller Betriebe in Deutschland sind Kleinstunternehmen- 5,7 Millionen Beschäftigte machen Kleinstunternehmen zu tragenderwirtschaftlicher Säule Volkswagen , Daimler und Lufthansa stellen zusammen weniger als 10% der inKleinstunternehmen tätigen Personen- Jimdo Geschäftsklimaindex negativer (96,5) als Ifo Index (98,4)- Aber: Selbstständige sind deutlich positiver in Hinblick aufGeschäftserwartungenMit fast 500 Milliarden Euro Umsatz jährlich steuern Kleinstunternehmen einenbedeutenden Anteil zur Wertschöpfung der deutschen Wirtschaft bei. Zudem istnahezu jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland (18%) in einemKleinstunternehmen angestellt oder als Kleinstunternehmer*in selbstständigtätig. Jimdo hat es sich daher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigenForschungsinstitut Statista zur Aufgabe gemacht, mit dem "JahreskompassKleinstunternehmen 2020/21" und dem "Jimdo Geschäftsklimaindex" denwirtschaftlichen Zustand von Kleinstunternehmen darzustellen und mit einemvergleichbaren Indikator zum Ifo Index öffentliche Aufmerksamkeit aufSelbstständige zu lenken.