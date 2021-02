Berlin (ots) - parlamind, (https://parlamind.com/) Experte fürKundenkommunikation mittels KI, ist stolz auf das Erreichte: Im Test schneidetihre KI beim korrekten Erkennen von Kundenanliegen besser ab als die KI, auf der Google Dialogflow ES, Rasa und IBM Watson Assistant basieren. In Zahlenausgedrückt bedeutet das: Bei einer Accuracy von 0,88 wie bei parlamind könnennur 12% der eingehenden Anfragen nicht beantwortet werden, bei IBM Watson sindes 16%, bei Rasa und Google Dialogflow 18% (1).Dr. Tina Klüwer, geschäftsführende CTO und Gründerin von parlamind überträgt dasErgebnis in die Praxis: " Bei 100.000 Kundenanfragen, die ein Unternehmen viaE-Mail oder Chat erreichen, kann unsere KI durchschnittlich ca. 5.000 mehrkorrekt bearbeiten als die nächstbesten - Google Dialogflow und Rasa . DieseAnzahl lässt sich auch in Zeit ausdrücken - das ist wertvolle Arbeitszeit, dieder Kundenservice spart und zu Gunsten von Anfragen nutzen kann, für die nachwie vor menschliches Verstehen und Einfühlungsvermögen gefordert sind."