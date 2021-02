Bavaria Film erwirbt Story House und erweitert Content-Kompetenz um Dokumentation und Docutainment (FOTO)

München (ots) -



- Story House Productions und Story House Pictures werden 100%ige Töchter

- Gründer bleiben langfristig als Geschäftsführer an Bord



Die Bavaria Film GmbH erwirbt mittels ihrer 100%igen Tochtergesellschaft Bavaria

Film Content GmbH die deutschen Gesellschaften der Story House-Gruppe. Hierzu

gehören jeweils 100% der Story House Productions GmbH, Berlin, und der Story

House Pictures GmbH, Unterföhring.





Unter Führung ihrer Gesellschafter Carsten Obländer, Andreas Gutzeit und JensAfflerbach hat sich Story House seit Gründung im Jahr 1999 zu einem derführenden deutschen Dokumentations- und Docutainment-Anbieter entwickelt. Zu denbekannten, langjährigen Programmmarken zählen unter anderem Serien wie "Terra X- Ein Tag in ..." oder "Der große Lebensmittelreport" mit Sternekoch NelsonMüller für die ZDF Primetime, sowie "Galileo Plus" (ProSieben), "Reeperbahnprivat!" (RTLzwei), "Trucker Babes" (Kabel eins) oder "King of Trucks" (DMAX).Außerdem produziert Story House für den digitalen Markt, u.a. dieZDF-Ernährungsplattform "ZDF besseresser" auf YouTube.Im fiktionalen Bereich hat Story House Pictures mit der vielbeachteten Miniserie"Dignity" für Joyn, HBO und Amazon Prime Latin für Aufsehen gesorgt. Derzeitproduziert Story House Pictures die Premium-Serie "Sisi" für TVNOW und dieMediengruppe RTL.Über alle Genres hinweg zeichnet Story House-Programme eine hohe Leidenschaftder Macher*innen, Produktionskompetenz sowie ein ausgeprägtesProgrammmarkenverständnis aus.Story House produziert für bedeutende Sender und Plattformen wie die ARD, dasZDF, ProSiebenSat.1, Joyn, die RTL-Gruppe, TVNOW und DMAX. Darüber hinaus sinddie Produktionen der Story House-Gruppe über ihr Netzwerk im internationalenMarkt gefragt und unter anderem bei der Discovery Group, National Geographic,PBS, Channel 4 oder Smithsonian Channel zu sehen.Mit dem Erwerb der Story House-Gesellschaften gelingt der Bavaria Film diestrategisch intendierte Erweiterung in die Genres Dokumentation undDocutainment. Sie sichert sich zudem den Zugang zu einem profundenThemen-Research, das genreübergreifend großes Programmpotenzial bietet. Diefiktionalen Serienprojekte "Dignity" (Joyn) und "Sisi" (TVNOW/ RTL) sind hierfürnennenswerte Beispiele.Aufgrund der als nachhaltig steigend eingeschätzten Nachfrage nach modernen,hochwertigen Programmen von allen Auftraggebern, Sendern sowie Plattformen,möchte die Bavaria Film auch über die Story House-Gesellschaften an diesenpositiven Wachstumsperspektiven aktiv partizipieren. Die bestehenden