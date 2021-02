Mineralquellen Bad Liebenwerda seit Januar 2021 klimaneutral / Die Mineralquellen Bad Liebenwerda weisen eine ausgeglichene CO2-Bilanz aus und produzieren alle Produkte ab sofort klimaneutral (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bad Liebenwerda (ots) - Nachhaltigkeit steht bei den Mineralquellen - schonaufgrund der ursprünglichen Reinheit des Naturprodukts Mineralwasser - seitjeher im Fokus.Nachdem bereits im August 2020 erstmalig ein offizieller Nachhaltigkeitsberichtnach den Vorgaben des Deutschen Nachhaltigkeitsindex (DNK) veröffentlicht wurde,setzt das Unternehmen in punkto Nachhaltigkeit einen weiteren Meilenstein: SeitJanuar 2021 ist das im Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft ansässigeUnternehmen klimaneutral und mit ausgeglichener CO2-Bilanz. Das Ziel derKlimaneutralität liegt Geschäftsführer Christian Schindel seit vielen Jahren amHerzen. Mit der Erfassung aller CO2-Emissionen des Unternehmens wurde gemeinsammit ClimatePartner der Carbon Footprint, besser bekannt als CO2-Fußabdruck,erstellt. Die Berechnung geht von Heizung und Energieverbrauch bis hin zurMitarbeiteranfahrt, den Verbräuchen des Betriebes sowie über die Rohstoffe,Verpackungen bis hin zur Logistik der Produkte. Wo es möglich ist, sollen auchzukünftig diese CO2-Emissionen vermieden und reduziert werden. Bereits seit 2017kommt bei Mineralquellen Bad Liebenwerda nur zertifizierter Ökostrom zumEinsatz. Allein mit dieser Maßnahme konnten die direkten Emissionen im Vergleichzu 2013 fast halbiert werden. Nach der erfolgreichen Zertifizierung desEnergiemanagements gemäß DIN EN ISO 50001 im Jahr 2018 wurde weiter gezielt ander Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauches sowie an der Optimierung derenergetischen Situation im Brunnenbetrieb durch ein geschultesNachhaltigkeitsteamgearbeitet. Hierzu wurde eine Vielzahl an Maßnahmen umgesetztund in den Bereichen Wärmetechnik, Stromversorgung und regenerative Energieninvestiert. Das Projekt "Überprüfung und Verbesserung der energetischenSituation bei Mineralquellen Bad Liebenwerda" ist eines dieser Maßnahmen undwird durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung gefördert. Ziel istes, in den Bereichen Wärmetechnik und Stromversorgung regenerative Energieneinzusetzen und klimafreundlichere Energie in den Produktionsprozessen zunutzen. Im ersten Schritt soll dies mit einer eigenen Photovoltaik-Anlagerealisiert werden, deren Bau noch in diesem Jahr startet.Mineralquellen Bad Liebenwerda sind etablierter Partner des regionalen Natur-und Umweltschutzes und planen weitere Maßnahmen für mehr Klimaschutz."Unsere Produkte sind auf ein harmonisches Zusammenspiel von Mensch und Naturangewiesen. Dem fühlen wir uns schon in der vierten Generation verpflichtet und