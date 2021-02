Vicinity-Busse werden Teil einer bundesstaatweiten Vereinbarung für New Mexico

VANCOUVER, BC / 23. Februar 2021 / Grande West Transportation Group Inc. (TSXV: BUS) (OTCQX: BUSXF) (FRA: 6LG) („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Elektro-, CNG-, Benzin- und sauberen Dieselbussen, gab heute bekannt, dass der US-Bundesstaat New Mexico die Vicinity-Busse des Unternehmens über eine für den gesamten Bundesstaat gültige Einkaufsvereinbarung seinen Verkehrsbetrieben zugänglich gemacht hat. Diese dürfen nun direkt vom Unternehmen Busfahrzeuge erwerben.

Die durch die Vereinbarung zur Auswahl stehenden Fahrzeuge werden „Buy American Act“-konform im Montagewerk von Grande West im Staat Washington hergestellt werden, wo jährlich insgesamt 1000 Fahrzeuge unterschiedlicher Größen und Antriebssysteme (Elektro, CNG, Benzin und sauberer Diesel) produziert werden können.

„Es ist ein Privileg, unsere Vicinity-Fahrzeuge in diese Vereinbarung aufgenommen zu sehen, und wir freuen uns, dass die Verkehrsbetriebe von New Mexico nun Grande West als OEM-Lieferanten für ihre stetig wachsenden Fahrzeugflotten auswählen können“, sagte William Trainer, President und Chief Executive Officer von Grande West. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Expansion in den großen US-Markt, in dem wir unsere solide Reputation wirksam einsetzen, um landesweit Marktanteile zu gewinnen. Das zeigt sich auch in unseren Lieferzahlen für 2021, die aktuell bei über 100 Vicinity-Bussen zur Auslieferung in der ersten Jahreshälfte stehen.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir New Mexico sehr konkurrenzfähige Angebote für unsere innovative Buslinie unterbreiten können. Wir freuen uns darauf, mit den jeweiligen Kontaktpersonen des Bundesstaats zusammenzuarbeiten, sodass unsere Fahrzeuge ihren Anforderungen entsprechen und sowohl für unsere Kunden als auch unsere Aktionäre ein langfristiger Wert entsteht“, so Trainer abschließend.

Über Grande West Transportation Group

Die Grande West Transportation Group (TSX-V: BUS, OTCQX: BUSXF, FRA: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus von Grand West, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grandewest.com bzw. Produktdetails unter www.vicinitybus.com.