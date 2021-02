Versus Systems meldet freiwillige Einstellung der Börsennotierung an der Canadian Securities Exchange

LOS ANGELES, CA – 22. Februar 2021 – Versus Systems Inc. („Versus“ oder das Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (CSE:VS) (FRANKFURT:BMVB) gibt heute seine Pläne bekannt, die Börsennotierung seiner Stammaktien an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) mit Wirkung zum 25. Februar 2021 einzustellen. Die Stammaktien von Versus (CUSIP 92535P808) wurden seit 2016 an der CSE unter dem Kürzel VS (dasselbe Symbol wie an der Nasdaq) gehandelt. Nach der kürzlichen Notierung seiner Aktien am Nasdaq Capital Market hat das Unternehmen beschlossen, sich von der CSE zurückzuziehen. Die Aktien von Versus werden nach wie vor am Nasdaq Capital Market unter dem Kürzel VS und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel BMVB gehandelt. Versus ist nach wie vor ein kanadischer meldepflichtiger Emittent.