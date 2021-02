Berlin (ots) - Segment Medical Tourism mit internationalen Anbietern rund um

medizinisch begründete Reisen - Preisverleihung des ITB Medical Tourism Awards -

Trends im Medical Tourism bei der ITB Berlin NOW Convention - Expertsforum

Wellness als digitaler Bestandteil des Kongresses gibt globalen Marktüberblick -

Das gesamte Programm ist online unter itb.com/now/program

(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/) einsehbar



Der hohe Stellenwert körperlicher als auch mentaler Gesundheit ist während der

Corona-Pandemie in besonderem Maße zu Tage getreten. Mit dem Segment Medical

Tourism widmet sich die digitale ITB Berlin NOW vom 9. bis 12. März 2021 einem

Markt mit großem Wachstumspotential. Im virtuellen Medical Tourism Segment

kommen medizinische Anbieter wie Krankenhäuser und Kliniken sowie Hotels und

Reiseveranstalter zusammen, um neue Produkte und Dienstleistungen für

medizinisch motivierte Reisen vorzustellen. Die Auswirkungen der Corona-Krise

sowie Ausblicke in die Zukunft des Medical Tourism-Segment werden während der

ITB Berlin NOW Convention erörtert. Der größte Think Tank der globalen

Reiseindustrie beschäftigt sich darüber hinaus ebenfalls mit neuen Trends und

Entwicklungen im Wellness-Markt.







Mit der offiziellen Eröffnung des Medical Tourism Cafés am Dienstag, 9. März2021 , um 12.30 Uhr durch Rika Jean-Francois, Commissioner of Corporate SocialResponsibility und Medical Tourism Verantwortliche der ITB Berlin, und ThomasBömkes, Medical Tourism Advisor ITB Berlin, Diversity Tourism GmbH, fällt derStartschuss für die zahlreichen Aktivitäten rund um medizinisch begründeteReisen auf ITB Berlin NOW.Den Auftakt macht von 13- 13.30 Uhr Katalonien Tourismus mit einer Präsentationzum Thema "Barcelona Medical Destination and Covid 19". Hier sprechen EstherOrriols, Brand Manager, Barcelona Medical Destination, Catalan Tourist Board,Dr. Marco Panichi, Medical Director of the Institute of Advanced Oncology,Atrys-IMOR, Dr. Antoni Arias, Director Internacional Services, Hospital SantJoan de Déu, Marta Fernández, Head of Internationalization and Project'sManager, barnaclinic+ über aktuelle Angebote zu Medical Tourismus in Barcelona.Anschließend sind alle Medienvertreter zum Medical Media Get Together von 13.30- 14.30 Uhr im Medical Tourism Café herzlich eingeladen, um mit den anwesendenMedical Tourism Anbietern und Einkäufern ins Gespräch zu kommen.Im virtuellen Medical Tourism Café kommen Experten und Leistungsträger zusammen,um zu netzwerken und sich über aktuelle Themen auszutauschen. TäglicheBuyer-Sessions bieten Einkäufern ideale Chancen für den nächsten