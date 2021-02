Brüssel / Düsseldorf (ots) - Das geht ja gut los! Der europäische und der

deutsche Hanfsektor starten mit guten Nachrichten für die Nutzhanfindustrie ins

neue Jahr. Die EIHA hat die ersten Novel Food-Anträge für CBD-Produkte auf den

Weg gebracht, die EU lässt natürliches CBD in Kosmetik zu und das deutsche

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) beurteilt Hanflebensmittel neu nach

europäischen Empfehlungen.



EIHA-Konsortium mit Novel Food-Anträgen im Zeitplan







EIHA projects GmbH, hundertprozentige Tochter des EIHA Fachverbandes, hat bei

der britischen Lebensmittelbehörde Food Standards Agency (FSA) die Novel

Food-Anträge für natürliche CBD-Isolate und -Vollspektrum-Extrakte form- und

fristgerecht eingereicht. Im nächsten Schritt folgen die Anträge bei der

Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Ziel ist die europaweite

Zulassung von CBD-Produkten als gesunde und sichere Lebensmittel.



Aus diesem Grund wird die EIHA projects GmbH das toxikologische Studienpaket zu

CBD um Stabilitätsdaten der vergangenen sechs Jahre erweitern. Unterstützt wird

die EIHA dabei von NATECO2 (Hopfenveredelung St. Johann GmbH), einem

renommierten und erfahrenen Unternehmen für Naturstoff-Extraktion im

Lebensmittelbereich. Für die Einreichung der Novel Food-Anträge sowie die

Kontrolle der umfangreichen Toxikologie-Studien steht EIHA das europaweit

anerkannte und unabhängige Beratungsunternehmen CHEMSAFE für

lebensmittelrechtliche Zulassungsverfahren zur Seite. Die Toxikologie-Studien

selbst werden bei EUROFINS, hochqualifizierter Weltmarktführer für Bioanalytik,

durchgeführt.



Im EIHA Novel Food-Konsortium schließen sich rund 180 Unternehmen als Partner

der EIHA projects GmbH aus ganz Europa zusammen. Die groß angelegte Initiative

wird nach Jahren der behördlichen Willkür eine Rechts- und Planungssicherheit

für die europäische Hanfindustrie erreichen. Dazu stehen mittlerweile mehr als

drei Millionen Euro für Studien zu CBD und THC zur Verfügung. Das Interesse bei

Nutzhanf verarbeitenden Unternehmen, aber auch innerhalb der

Lebensmittelindustrie ist deutlich höher als erwartet.



EU lässt natürliches CBD in Kosmetik zu



Nach Vorarbeit der EIHA hatte die europäische Datenbank für zugelassene

kosmetische Inhaltsstoffe (Cosing) bereits im Jahr 2020 Hanfextrakte für die

Verwendung in Kosmetikprodukten ohne Restriktionen aufgenommen. Zu Beginn dieses

Jahres wurde jetzt neben synthetischem CBD auch der offizielle Eintrag für

natürliches CBD-Isolat von allen Restriktionen befreit. Die EIHA hatte die Seite 2 ► Seite 1 von 2



