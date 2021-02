Planview schließt Übernahmen von Clarizen und Changepoint ab

„Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Planview Vorreiter bei der Entwicklung von Technologien und Best Practices, die von führenden Unternehmen weltweit genutzt werden, um bei der Planung und dem Management ihrer Tätigkeiten neue Wege zu beschreiten“, sagt Greg Gilmore, CEO von Planview. „Gemeinsam bieten Planview, Clarizen und Changepoint ein Portfolio für das moderne Unternehmen von heute an. Sie schaffen für Organisationen die Transparenz und Agilität, die notwendig sind, um Innovationen zu fördern, strategische Ziele umzusetzen und erfolgsversprechende Chancen wahrzunehmen. Wir sind begeistert, Clarizen und Changepoint in der erweiterten Planview Familie willkommen heißen zu dürfen.“

Von dieser Transaktion werden die Kunden von Planview, Clarizen und Changepoint insofern profitieren können, dass sie Teil einer erstklassigen Community von PMO-, PPM- und PSA (Professional Services Automation)-Experten sind. Das erweiterte Lösungsportfolio gibt Kunden die Tools und Ressourcen an die Hand, um ihre wichtigsten Initiativen optimal strategisch planen und umsetzen zu können. Der Zusammenschluss wird sich maßgeblich auf die Branche auswirken und wurde bislang durchweg sehr positiv von den Kunden aufgenommen.

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren von Grund auf verändert, sodass Manager und Führungspersonen in allen Branchen sich damit auseinandersetzen müssen, wie sie ihre Teams in der heute nahezu vollständig digitalisierten Welt am besten unterstützen und Strategien planen und umsetzen können. Dieser Wandel weist zugleich daraufhin, dass die zunehmende Bedeutung und der strategische Wert von Portfoliomanagement-, Work-Management- und Enterprise Agile Planning-Capabilitys immer stärker in den Mittelpunkt rücken, was sich auch an der Welle der kürzlich erfolgten Börsengänge, Zusammenschlüsse und Übernahmen von einigen der wichtigsten Akteure dieser Sparte ablesen lässt. Die langjährigen Erfahrungen von Planview in diesem Bereich, die Übernahmen von Clarizen und Changepoint, das umfassende Produktangebot und das beträchtliche Wachstum verhelfen Planview die globale Marktführungsposition zu wahren.