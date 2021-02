Fachhändler küren JobRad zum Branchensieger

Freiburg (ots) - Das renommierte Fachmagazin für den Fahrradhandel SAZbike hat

in seiner aktuellen Ausgabe (SAZbike 2/2021) acht führende

Dienstradleasinganbieter aus der Perspektive des Fachhandels verglichen. Von

3.000 Fahrradfachhändlern, die SAZbike zur Teilnahme an der Leasing-Umfrage

einlud, nahmen insgesamt 400 teil. Deren Votum fiel eindeutig aus: JobRad ist

klar die Nummer eins.



Die JobRad-Pluspunkte





In acht von insgesamt neun Kategorien liegt JobRad bei diesem Vergleich vorn.Diese reichen vom Informationsservice über Versicherungsleistungen bis hin zurAbwicklung nach dem Leasingende. Besonders gute Noten bekam JobRad etwa für dasJobRad-Fachhändlerportal - eine hauseigene Online-Plattform, dieFachhandelspartnern für den Verkauf und die volldigitalisierteGeschäftsabwicklung kostenlos zur Verfügung steht. Ins Gewicht fiel ebenfalls,was JobRad als marktführender Anbieter von Dienstradleasing für die Brancheinsgesamt bewegen konnte. Denn von der großen Bekanntheit des Unternehmens unddes Produkts JobRad profitieren auch die Fachhändler, die JobRad entsprechendpositiv in der Rubrik "Markenbekanntheit" bewerteten.30.000 Arbeitgeber bieten inzwischen Dienstradleasing mit JobRad an - derDurchschnittspreis für ein JobRad liegt bei über 3.000 Euro. Laut SAZbikegenerieren die befragten Fachhändler bereits 21 Prozent ihrer Fahrrad- undElektroradverkäufe über Leasing. Insofern steht zu erwarten, dass sich die"fortlaufende Erfolgsgeschichte" (SAZbike) der Zusammenarbeit von Fahrradhandelund Mobilitätsdienstleistern wie JobRad fortsetzt.