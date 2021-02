Sterbefallzahlen in der 6. Kalenderwoche 2021 im Bereich des Durchschnitts der Vorjahre / Vorläufige Sterbefallzahlen für Deutschland durch neue Hochrechnung schneller verfügbar

Wiesbaden (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind in der 6. Kalenderwoche (8. bis 14. Februar) in Deutschland 20

468 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt im Durchschnitt der Jahre 2017 bis

2020. In der ersten Februarwoche lagen die Sterbefallzahlen nach aktuellem Stand

noch leicht über dem Durchschnitt der vier Vorjahre (+3 % oder 623 Fälle). Im

gesamten Januar 2021 lagen die Sterbefallzahlen 20 % über dem Durchschnitt von

2017 bis 2020. Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen

Sterbefallzahlen hervor. Durch ein neues Hochrechnungsverfahren, das das

Statistische Bundesamt seit Kurzem einsetzt, können die ersten Sterbefallzahlen

für Deutschland bereits nach etwa einer Woche veröffentlicht werden.



Zahl der COVID-19-Todesfälle geht weiter zurück





Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle ist derzeit biseinschließlich der 4. Kalenderwoche 2021 (25. bis 31. Januar) möglich. In dieserWoche gab es laut dem RKI 3 720 COVID-19-Todesfälle. Die Zahl ist damitgegenüber der Vorwoche um 755 Fälle gesunken.Auch die gesamten Sterbefallzahlen gingen in der 4. Kalenderwoche weiter zurück,lagen aber noch um 2480 Fälle beziehungsweise 12 % über dem Durchschnitt dervier Vorjahre. Seit der 5. Kalenderwoche (1. bis 7. Februar) liegen dieSterbefallzahlen im Bereich dieses Durchschnitts beziehungsweise nur leichtdarüber. Laut aktuellem Influenza-Wochenbericht des RKI ist die Aktivitätsonstiger Atemwegserkrankungen, die normalerweise mit einem Anstieg derSterbefallzahlen am Jahresanfang zusammenhängt, in dieser Wintersaison auf einemvorher nie erreichten, niedrigen Niveau. Insbesondere in den Jahren 2017 und2018 waren die Sterbefallzahlen durch starke Grippewellen in den ersten Monatendes Jahres deutlich erhöht.Größte Unterschiede zum Durchschnitt in Sachsen und Sachsen-AnhaltAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der3. Kalenderwoche 2021 abbilden. Die höchsten Differenzen zum Durchschnitt derVorjahre weisen in dieser Woche Sachsen-Anhalt (+56 % oder 370 Fälle) undSachsen auf (+52 % oder 581 Fälle). In Thüringen (+39 % oder etwa 233 Fälle),Brandenburg (+33% oder 232 Fälle) und Mecklenburg-Vorpommern (+30 % oder 133Fälle) lag die Zahl der Sterbefälle in der dritten Januarwoche ebenfallsmindestens 30 % über dem Durchschnitt der vier Vorjahre.Innerhalb Europas Portugal und England derzeit am stärksten betroffenDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnet