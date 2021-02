Turbon AG: Keytec (GB) Limited - Pensions Scheme, Veränderungen im Bereich des Segmentes Printing, Immobilienverkäufe und Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Keytec (GB) Limited - Pensions Scheme, Veränderungen im Bereich des Segmentes Printing, Immobilienverkäufe und Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Anknüpfend an die bisherige Berichterstattung, insbesondere im Zwischenabschluss zum 30. Juni 2020 sowie in der Hauptversammlung vom 21. August 2020, möchten wir wie folgt über den Stand einiger im Zwischenabschluss und der Hauptversammlung angesprochener Punkte berichten und zwar zu (i) Keytec (GB) Limited - Pensions Scheme, (ii) Veränderungen im Beiches des Segmentes Printing, (iii) Verkauf einer unbebauten Teilfläche unseres Grundstücks in Hattingen und (iv) Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat. Die Arbeiten am Konzern- und Jahresabschluss dauern an; wir berichten zu gegebener Zeit gesondert.

Keytec (GB) Limited - Pensions Scheme

Wie im Konzern-Zwischenabschluss zum 30. Juni 2020 und in der Hauptversammlung am 21. August 2020 ausführlich dargestellt hatte die englische Aufsichtsbehörde, The Pensions Regulator, eine Untersuchung gegen die Turbon AG und ihre Tochtergesellschaft Keytec (GB) Limited vor dem Hintergrund einer vermeintlichen Unterdeckung im Pensions Scheme von Keytec (GB) Limited eingeleitet. Dieses Verfahren ist nunmehr durch eine Vereinbarung mit dem Verwalter (Trustee) des Pensions Scheme abgeschlossen, die sich im Wesentlichem im Rahmen unseres Angebots vom 20. Juli 2020 bewegt. Die im Zwischenabschluss erwähnte Variante der Übertragung des Pensions Schemes an einen sog. Consolidator hat sich als wirtschaftlich nachteiliger herausgestellt. Die Vereinbarung mit dem Trustee enthält folgende wesentlichen Elemente: