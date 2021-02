Plume erhält 270 Mio. US-$ zusätzliches Kapital - Marktwert steigt auf 1,35 Mrd.

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Palo Alto, Calif. (ots/PRNewswire) - - Die Finanzierung von Insight Partnerswird das Wachstum von Plume weiter beflügeln -https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3075200-1&h=1598619787&u=https%3A%2F%2Fwww.plume.com%2F&a=Plume ®, das Unternehmen hinter den Smart-Home-Serviceangebotenvon mehr als 170 Internetanbietern (CSPs) in über 22 Millionen Haushaltenweltweit, gab heute den Abschluss einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 270Millionen US-Dollar durch das globale Venture-Capital- undPrivate-Equity-Unternehmen Insight Partners bekannt. Diese FinanzierungsrundeSeries E erhöht die Beteiligungsfinanzierung des mit 1,35 Milliarden US-Dollarbewerteten Unternehmens auf insgesamt 397 Millionen US-Dollar.Plume wurde unter der Prämisse gegründet, dass ein Gerät immer nur sointelligent ist wie das Netzwerk, mit dem es verbunden ist. In dieser Hinsichtweisen die bestehenden Smart-Home-Dienste deutliche Defizite auf. Plume verfolgtnicht nur das Ziel, die WLAN-Abdeckung durch dezentrale Hardware zu verbessern,sondern setzt auf eine gänzlich andere Lösung: eine umfassende ReiheCloud-gesteuerter Front-End-Dienste, die über ein intelligentes,softwaredefiniertes Netzwerk bereitgestellt werden. Die Front-End-Services-SuitePlume HomePass(TM) bietet adaptives und selbstoptimierendes WLAN im gesamtenHaus, KI-gesteuerte Cybersicherheit und Schutz für IoT-Geräte, eine ausgefeilteKindersicherung sowie eine sichere Zugriffssteuerung und Bewegungserkennung.Ergänzt wird HomePass durch eine leistungsstarke, datenbasierteBack-End-Betriebsplattform, die über die Haystack(TM)- und Harvest(TM)-Suitenvon Plume zahlreiche nützliche Tools bereitstellt: für Echtzeit-Kundensupport,der auch vorausschauend wirkt, Anwendungen für das Netzwerk-Kontrollzentrum,detaillierte Analysen, umfassende Dashboards, Einblicke in das Kundenverhaltenund die Kundenzufriedenheit, Abwanderungsprognosen und Marketingdienste zurKundenbindung für CSPs.Plume wird die Finanzierung nutzen, um seine Investitionen in Forschung undEntwicklung zu intensivieren und sich verstärkt auf Vertrieb, Marketing undPartnerschaften zu konzentrieren. Außerdem will das Unternehmen seine schnelleEntwicklung in den Bereichen Produkte, Umsatz, Kunden, Vertriebskanäle undgeografische Expansion fortsetzen und in allen Standorten in Nordamerika, Europaund Asien neue Mitarbeiter einstellen."Der Markt für Smart-Home-Produkte explodiert förmlich, doch das Kundenerlebnisbleibt oftmals auf der Strecke", erklärt Ryan Hinkle, Managing Director vonInsight Partners, der in den Aufsichtsrat von Plume berufen wurde. "Wir sind