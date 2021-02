Dank Umweltbonus setzen sich immer mehr Autofahrer mit dem Thema "Elektrofahrzeug" auseinander (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bochum (ots) - Dieser Umweltbonus wird seitens der Bundesregierung bis 2025gezahlt, während seine Verdoppelung in Form einer Innovationsprämie beiAnschaffung bis zum 31.12.21 vorgesehen istZwar gibt es nach wie vor einige Argumente, die auf den ersten Blick gegen dieAnschaffung eines Elektrofahrzeugs sprechen: So ist ein Elektroautobeispielsweise teurer als ein herkömmlich betriebenes Kfz. Außerdem ist dieReichweite in den meisten Fällen noch immer nicht überzeugend. Jedoch stehendiesen Schwächen längst zahlreiche Vorzüge gegenüber. So bieten verschiedeneStädte kostenloses Parken für Elektroautos auf öffentlichen Flächen an oder aberkostenlose Lademöglichkeiten. Darüber hinaus realisieren immer mehr Versichererattraktive Versicherungsverträge speziell für Elektrofahrzeuge. Vorteil undNachteil gleichermaßen ist sicherlich die Reduzierung der Fahrgeräusche. Auf dereinen Seite mag diese angenehm für die Ohren sein, andererseits aber geht genauvon diesem fast lautlosen Fahrverhalten eine große Gefahr im Straßenverkehr aus,weshalb Elektrofahrzeuge seit Neuestem zusätzlich mit einem Acoustic VehicleAlerting System ausgestattet werden. Grundsätzlich hat sich auf demElektroauto-Markt viel Positives getan. Die Anzahl der Ladestationenbeispielsweise konnte nicht zuletzt aufgrund von umfangreichen Fördermaßnahmensignifikant erhöht werden. Natürlich spielt oftmals auch ein wachsendesUmweltbewusstsein eine bedeutende Rolle bei den Überlegungen, sich einElektrofahrzeug anzuschaffen. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung weitereKaufanreize setzt, um das Thema "Elektromobilität" zu fördern.Neben dem Wunsch, die Umwelt zu schützen, schafft auch die Förderung vonElektrofahrzeugen wichtige KaufanreizeLetztendlich geht es um die "Elektrifizierung" der Innenstädte, das Ziel istunter anderem eine Verbesserung der Luftqualität in den Innenstädten. Aus diesemGrund wird der Umweltbonus gezahlt, der im Zuge der neuen Innovationsprämiezuletzt sogar mehr als verdoppelt wurde. So liegt der Fördersatz für reineElektrofahrzeuge nun bei bis zu 9.000 Euro und für Hybrid-Fahrzeuge bei bis zu6.750 Euro. Auch rückwirkend kann die Innovationsprämie für nicht langezurückliegende Käufe ausgezahlt werden. Darüber hinaus werden die Besitzer vonElektrofahrzeugen zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit und Arbeitnehmerprofitieren außerdem von der Möglichkeit, ihr Elektroauto kostenlos beimArbeitgeber aufzuladen, ohne dass dies als geldwerter Vorteil gewertet wird.Gründe, im Jahr 2021 den Umstieg auf Elektromobilität in Angriff zu nehmen, gibtes also genug.Vor dem Umstieg auf das Elektrofahrzeug steht der Verkauf des Altfahrzeugs