^ DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Personalie SIXT investiert weiter in seinen größten Wachstumsmarkt USA und ernennt langjährigen SIXT-Manager Michael Meißner zum President und Chief Operating Officer

SIXT investiert weiter in seinen größten Wachstumsmarkt USA und ernennt langjährigen SIXT-Manager Michael Meißner zum President und Chief Operating Officer

Ask 0,71

Ask 0,71

Ask 0,31

Ask 0,31

23.02.2021 / 17:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



SIXT investiert weiter in seinen größten Wachstumsmarkt USA und ernennt langjährigen SIXT-Manager Michael Meißner zum President und Chief Operating Officer



* Mit der Personalie Michael Meißner stellt sich SIXT für die Gewinnung signifikanter Marktanteile im potenzialträchtigsten Mobilitätsmarkt USA auf und treibt Positionierung als Premium-Mobilitätsdienstleister voran

* Der Operations Experte Meißner hat seine Kompetenz in der Skalierung internationaler Märkte beispielsweise als Geschäftsführer Italien eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wird den US-amerikanischen Markt gemeinsam mit Thomas Kennedy, SIXT USA CFO und ehemaliger Hertz-CFO, in die Zukunft führen



* Nico Gabriel: "Als weltweit größter Autovermietungsmarkt bieten die USA uns auch durch die zunehmende Konsolidierung erhebliches Wachstumspotenzial. Unsere Ambition ist es, die USA zum größten Markt für SIXT zu entwickeln. Mit der Ernennung von Tom Kennedy vor Kurzem und nun von Michael Meißner tragen wir diesem Ziel auch organisatorisch Rechnung und sind davon überzeugt, dass sie unsere Premium- und Digitalisierungsstrategie in den USA maßgeblich vorantreiben werden."

Pullach, 23. Februar 2021 - Der internationale Mobilitätsanbieter SIXT investiert erneut in seinen größten Wachstumsmarkt USA mit einer weiteren hochkarätigen Personalie: Der erfahrene Operations Experte Michael Meißner übernimmt ab sofort die Position des President und Chief Operating Officer (COO) für SIXT in den USA. Erst Ende des Jahres 2020 hat das Unternehmen den Posten des President und CFO SIXT USA mit dem renommierten Reisemanager und ehemaligen Hertz-CFO Thomas Kennedy besetzt. Mit dieser idealen Kombination aus Marktexpertise, Operations Know-how und Premiumorientierung installiert SIXT ein schlagkräftiges Management und geht in die Offensive zur Gewinnung signifikanter Marktanteile im potentialträchtigsten Mobilitätsmarkt. Der Anbieter von Premium-Mobilitätsdienstleistungen unterstreicht damit seine Ambitionen im US-amerikanischen Markt.