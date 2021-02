Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 23.02.2021

Kursziel: 17,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Patrick Speck



Zurück in die Zukunft - Trotz beschränkter Visibilität sollte 2021 der Turnaround gelingen



Gestützt auf eine allgemeine Sektor-Erholung konnte die Aktie von Schweizer Electronic in den vergangenen Wochen eine spürbare Outperformance erzielen (YTD: +37% vs. EURO STOXX Automobiles & Parts +5%). Wenngleich sich die konjunkturelle Gesamtlage nach wie vor als fragil darstellt und der europäische Automobilmarkt laut ACEA den schwächsten Jahresstart seit Beginn der Aufzeichnung verbuchte (-24% yoy auf ca. 726.500 Fahrzeuge), richtete sich der Blick zuletzt wieder vermehrt auf das mittelfristige Potenzial des Unternehmens. Insbesondere die Bedeutung Chinas, das angesichts einer starken Markterholung aktuell abermals als Zugpferd der gesamten Branche dient (Jan. +31,9% yoy lt. CAAM), soll auch für Schweizer in den nächsten Jahren stark zunehmen. Wir haben im Rahmen eines Gesprächs mit dem Vorstand die jüngsten Entwicklungen thematisiert.

Endmärkte zeigen kurzfristig gemischtes Bild: Neben der Absatzschwäche der OEMs in Europa verspürte das Unternehmen zuletzt eine steigende Nachfrage bei Kunden außerhalb der Automobilindustrie. Bereits nach 9M 2020 hatte sich der breiter gefächerte Industriesektor mit einem Umsatzrückgang von -8,6% yoy (vs. Automotive -32,8% yoy) als robuster erwiesen. Ohnehin beabsichtigt das Management, den Umsatzanteil mit Industriekunden (2019: ca. 24%) strukturell auszubauen. Der zuletzt beobachtete globale Chip-Engpass in der Automobilindustrie bleibt trotz temporärer Produktionsdrosselung der OEMs laut Vorstand bislang aber ohne Rückstau-Wirkung auf die Leiterplatten-Nachfrage bei Schweizer. Vielmehr spräche der in vielen Endmärkten zeitgleich steigende Bedarf nach Halbleiter-Produkten für eine insgesamt schwungvolle Erholung des Elektronik-Sektors, wovon in Summe letztlich auch das Unternehmen profitieren sollte.



