Wer von einer Seitwärtsbewegung der Deutsche-Post-Aktie ausgeht und dabei interessante Renditen erzielen will, kann sich mit den Zertifikaten und der Aktienanleihe entsprechend positionieren.

Die Aktie der Deutschen Post (DE0005552004) hat am 10.1.21 mit 43,60 Euro ein 10-Jahres-Hoch markiert – und ist trotz Rücksetzer an den Märkten bislang nicht besonders unter Druck geraten. Für die Anleger steht offenbar fest: Wenn Corona geht, bleibt der Online-Handel – und davon sollte DHL, der Marktführer Deutschlands für Paketzustellungen, weiterhin profitieren. Wer die aktuell etwas erhöhten Volatilitäten zum defensiven Einstieg nutzen will, sichert sich mit Zertifikaten Renditechancen plus Puffer.

Discount-Strategien (Juni)