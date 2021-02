Berlin (ots) - Am 24. Februar 2021 kommt der COVID-Beirat zusammen, um die

wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in der Corona-Pandemie zu bewerten. Neben

der Fortschreibung der bestehenden Regelungen für die Vorhaltung von freien

Betten bei sehr hohen Inzidenzen bis zum 11. April 2021 muss es dabei auch um

eine Absicherung der Krankenhäuser gegen die weiteren Folgen der Pandemie gehen.

Es ist zu erwarten, dass die Zahl der stationären Behandlungsfälle mit COVID-19

in den nächsten Wochen auf hohem Niveau bleiben werde. Diese Sichtweise stützt

auch der aktuelle Verlauf der Pandemie: Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz über

Wochen rückläufig war, steigt diese seit 19. Februar beziehungsweise liegt

aktuell mit 60,6 minimal niedriger als gestern (61,0).[i],[ii] Wie sich dieses

Infektionsgeschehen auf die stationäre und ambulante medizinische Versorgung

auswirken wird, ist schwierig einzuschätzen.



Belegungsrückgänge und Unsicherheit über den Pandemieverlauf belasten die

Krankenhäuser





"Über den weiteren Verlauf der Pandemie herrscht große Unsicherheit. Für dieKrankenhäuser bedeutet dies, dass sie weiterhin bereit sein müssen, auch imzweiten Pandemiejahr kurzfristig wieder eine steigende Anzahl vonSARS-CoV-2-Infizierten zu behandeln. Daher ist die Rückkehr zu einem normalenKrankenhausalltag nicht in Sicht. Aktuelle Daten der DeutschenKrankenhausgesellschaft (DKG) zeigen einen Rückgang der Belegung von knapp 24Prozent im Januar 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Zudem zeichnet es sich immerdeutlicher ab, dass das ganze Jahr von den Folgen der Corona-Pandemie geprägtsein wird. Die Krankenhausmanager erwarten im Jahr 2021 im Vergleich zu 2019einen Belegungsrückgang von 15 Prozent. Die Gründe dafür sind vielschichtig: DieKrankenhäuser müssen die zur Bewältigung der Pandemie entwickeltenHygienekonzepte und die Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) für Hygienefortführen, zu denen unter anderem eine geringere Belegung durch eine höhereZahl an Einzelzimmern gehört. Darüber hinaus schieben Patientinnen und Patientenweiterhin nicht dringend notwendige Behandlungen auf und Einweisungen durchniedergelassene Ärzte sind verringert", betont Christoph Radbruch, Vorsitzenderdes Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV).Handlungsfähigkeit erhalten durch Sicherung der Zahlungsfähigkeit undBürokratieentlastung"Um in dieser Situation handlungsfähig zu sein, brauchen die Krankenhäuser jetzteine klare Perspektive und Planungssicherheit bis zum Ende dieses Jahres. DerFünf-Punkte-Plan des DEKV vom 26. Januar 2021 gibt den Häusern diese dringendbenötigte Planungssicherheit. Zentrale Forderungen sind dabei die Fortführungder geltenden Zahlungsfristverkürzung bis Mitte 2022, um die Zahlungsfähigkeitder Krankenhäuser und Reha-Kliniken sicherzustellen. Ebenso entscheidend ist eingesetzlicher unterjähriger Mindererlösausgleich von 85 Prozent auf Basis derIst-Leistung 2019. Dieser Mindererlösausgleich könnte an eine gesetzlichverpflichtende Frist zur Durchführung beispielsweise pro Quartal gekoppeltwerden. Für das Jahr 2021 muss der Gesamtjahresausgleich gemäß § 21 Abs. 10 und11 KHG fortgeschrieben werden. Mit diesem wirkungsvollen und pragmatischenMaßnahmenbündel kann dem Liquiditätsbedarf und der aktuellenPlanungsunsicherheit der Krankenhäuser in 2021 schnell begegnet werden. Kommenjetzt keine zusätzlichen Finanzierungsregelungen, werden die Krankenhäuser indiesem und im kommenden Jahr mit der Existenzfrage konfrontiert sein", mahntRadbruch.InEK-Sonderauswertung für COVID-19-Patienten"Wichtig zu wissen ist, ob der hohe Betreuungsaufwand für einenCOVID-19-Patienten, der auch ohne intensivmedizinische Behandlung entsteht,durch die pauschale Vergütung richtig abgebildet wird. Um dies zu prüfen,fordern wir die Beauftragung einer vorgezogenen Sonderauswertung derKalkulationsdaten des InEK durch das Bundesgesundheitsministerium. Abhängig vomErgebnis könnte eine Kostenanpassung auf Basis eines Zusatzentgelts fürCOVID-19-Fälle erfolgen.Darüber hinaus gilt es Bürokratie abzubauen und medizinisches und pflegerischesPersonal auf diesem Weg zu entlasten. Dazu fordern wir in unseremFünf-Punkte-Plan die MD-Prüfquote von fünf Prozent beizubehalten und dieMD-Strukturprüfungen auszusetzen. Zu allen diesen Punkten braucht es diese Wochedie politische Entscheidung des Bundesgesundheitsministers", so Radbruch weiter.Quellen:[i] https://www.tagesschau.de/inland/rki-coronazahlen-105.html[ii]https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html