DDN erzielt 2020 als weltweit führendes Unternehmen für intelligente Infrastrukturen und Technologien Rekordumsatz von 400 Millionen US-Dollar

Chatsworth, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Weltweit größtes, nicht

börsennotiertes Unternehmen für Datenspeicher baut globale Reichweite und

Technologieführerschaft in den Märkten für künstliche Intelligenz und Enterprise

At Scale erfolgreich weiter aus



DDN® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3075298-2&h=2895961031&u=https%3A%2F%2

Fwww.ddn.com%2F&a=DDN%C2%AE) , der führende Anbieter von Lösungen für künstliche

Intelligenz (KI) und Multicloud-Datenmanagement, meldete heute für das Jahr 2020

einen Rekord-Jahresumsatz von 400 Millionen US-Dollar und die bislang höchste

Ertragskraft. Mit einer installierten Basis von mehr als 11.000 Kunden und einem

zuverlässigen globalen Netzwerk von Wiederverkäufern und Distributoren erzielte

das Unternehmen unter seinen Marken DDN und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=

3075298-2&h=2002520626&u=http%3A%2F%2Fwww.tintri.com%2F&a=Tintri ® von 2018 bis

2020 ein Umsatzwachstum von 52 Prozent. 2020 konnte DDN zum fünften Mal in Folge

seinen Kundenstamm erweitern sowie Umsatz und Profitabilität steigern.







Während die Corona-Pandemie das Leben der Menschen weltweit beeinträchtigt,spielen die intelligenten Infrastrukturlösungen von DDN eine maßgebliche Rollebei der Unterstützung vieler weltweit führender Wissenschafts- undForschungseinrichtungen zur Erkennung, Vorbeugung, Behandlung und Bekämpfung vonCOVID-19. Die Speichersysteme von DDN im St. Jude Children's Research Hospital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3075298-2&h=3389464478&u=https%3A%2F%2Fwww.stjude.org%2F&a=St.+Jude+Children%27s+Research+Hospital) und im Sanger Institute(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3075298-2&h=44363209&u=https%3A%2F%2Fwww.sanger.ac.uk%2F&a=Sanger+Institute) , die beide dem COVID-19 Genomics UKConsortium (COG-UK) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3075298-2&h=2457436151&u=https%3A%2F%2Fwww.cogconsortium.uk%2F&a=COVID-19+Genomics+UK+Consortium+(COG-UK)) angehören, sind nur zwei Beispiele für viele führendeForschungseinrichtungen, die bei der intelligenten Verarbeitung massiverDatenmengen auf DDN vertrauen und bedeutende wissenschaftliche Durchbrücheerzielen."Im Jahr 2020 konnten wir den Umsatz von DDN auf 400 Millionen US-Dollarsteigern und damit unser bisher bestes finanzielles Ergebnis erzielen. Dafürdanken wir unseren geschätzten Kunden, Partnern und dem gesamten Team von DDN.In den letzten zwei Jahren haben wir unsere Investitionen in Forschung undEntwicklung zudem um 65 % gesteigert. Damit setzen wir weiterhin voll auf