(neu: Schlusskurse, Sixt-Kurs, britischer Buchungsansturm)

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Aktien aus der Reisebranche und damit direkt verbundenen Sektoren haben am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarkt weiter angezogen. Seit einem Jahr zählen sie wegen der Lockdowns in vielen Ländern und Reisebeschränkungen zu den besonders gebeutelten Papieren in der Corona-Krise. Eine Erholungsrally, die zu Wochenbeginn richtig in die Gänge gekommen war, ging nun den zweiten Handelstag in Folge weiter.

Die Papiere des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport kletterten an der MDax -Spitze um 7,8 Prozent und in der Spitze auf den höchsten Stand seit der ersten Dezemberhälfte. Jene der Lufthansa zogen um 2,1 Prozent an, zeitweise schafften sie es erstmals seit Juni wieder über die 12-Euro-Marke. Der Stärke schlossen sich auch die Aktien des Autovermieters Sixt mit einem Anstieg um 3,8 Prozent an. Jene des Reiseveranstalters Tui stiegen in London um 2,6 Prozent.