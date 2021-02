PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. In Warschau und in Budapest ging es deutlich nach unten. An der Prager Börse stand hingegen zum Schluss nur ein knappes Minus zu Buche.

Grund für die maue Stimmung an den Börsen war unverändert die Sorge rund um steigende Zinsen. Anleihen werden damit zunehmend wieder zu attraktiven Anlagealternativen. Die Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Nachmittag konnten hingegen die Verluste an den Osteuropa-Börsen kaum eindämmen. Er bekräftige erneut den aktuellen ultralockeren geldpolitischen Kurs.