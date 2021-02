NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kursschwäche an der technologielastigen Börse Nasdaq vom Wochenbeginn hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der Nasdaq 100 büßte weitere 1,47 Prozent auf 13 029 Punkte ein und rutschte vorübergehend unter die 13 000er Marke. Allerdings holten die Kurse einen Teil der anfänglichen Verluste nach Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell wieder auf. Die Tech-Titel waren in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich stark gestiegen, nun nehmen Investoren Kursgewinne mit.

Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich mit einem Minus von 0,32 Prozent auf 31 420 Punkte deutlich besser als der Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,60 Prozent auf 3854 Punkte.