Altasciences führt Phase-I-Studien für FDA-Zulassung von Vibegron durch

Altasciences freut sich, mit der Durchführung von drei frühklinischen Studien zur kürzlichen FDA-Zulassung von Vibegron beigetragen zu haben. Vibegron ist ein Beta-3-Adrenozeptor(β3)-Agonist zur Behandlung einer überaktiven Blase mit Symptomen von Harndranginkontinenz, Harndrang und Harnhäufigkeit bei Erwachsenen. Die Zulassung wurde am 23. Dezember 2020 von Urovant Sciences bekanntgegeben.

„Wir sind sehr stolz darauf, zur FDA-Zulassung dringend benötigter Medikamente beizutragen, die die Gesundheit und das Wohlergehen von Patienten verbessern“, so Amy Denvir, General Manager der Abteilung für klinische Pharmakologie von Altasciences in Kansas. „Es war ein Vergnügen, mit Urovant Sciences an diesem Programm zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns, sehen zu können, wie unsere Arbeit Früchte trägt.”