Solas OLED reicht Patentverletzungsklage gegen Samsung in Deutschland ein

Im Folgenden lesen Sie eine Erklärung von Solas OLED Ltd.

Solas OLED Ltd. („Solas“), ein irisches Unternehmen, das sich auf patentierte OLED-Technologien spezialisiert hat, die es an Hersteller von Unterhaltungselektronik lizenziert, gab bekannt, dass es heute eine Patentverletzungsklage gegen Samsung Electronics GmbH („Samsung“) beim Landgericht Düsseldorf in Deutschland eingereicht hat.

Das Patentportfolio von Solas deckt alle kritischen Bereiche der OLED-Strukturen, des Display-Designs, der Architektur sowie der Treiberschaltung ab. Die Patente von Solas sind von grundlegender Bedeutung für Aktiv-Matrix-Technologien und werden allgemein benötigt, damit AMOLEDs funktionieren. Darüber hinaus werden bestimmte Erfindungen von Solas von Samsung vielfach in verschiedenen Geräten verwendet, z.B. in den Bildschirmen von Tablets, Telefonen und Uhren. Zudem hat Solas Verfahren gegen Samsung vor der International Trade Commission (wegen des Imports von Geräten durch Samsung in die USA, welche die Patente von Solas verletzen) und vor dem United States District Court for the Eastern District of Texas (wegen Patentverletzung und geplant für den Prozessbeginn am 1. März 2021) anhängig.