Die Entfernung von der 14.000 aus Inflationsangst heraus war für viele Anleger überraschend. Doch am Nachmittag konnten die Verluste zumindest eingedämmt werden.

DAX weiter unter Druck

Der Morgen startet noch recht euphorisch und brachte beinahe die 14.000 zurück auf den Kurszettel. Doch wie schon am Montag setzten sehr schnell Verkäufe ein und beschleunigten sich.

Einige der Meldungen kommentierte Daniel Saurenz bereits am Morgen in diesem Interview:

Dem Druck hielt die 13.900 erneut nicht Stand und so fiel der Index recht dynamisch zum Vortagestief. Nach einem kurzen Verweilen durchbrachen die Kurse den Bereich um 13.800 und fanden erst viel später, genauer bei 13.664 Punkten einen Boden. Gestiegene Verbraucherpreise in der EU heizten die Angst vor Inflation an.

Das Tief wurde wie am Tag zuvor dynamisch ausgebildet. Beinahe wie ein V kam der Markt zurück und schloss recht schnell wieder zur 13.800 auf. Für den weiteren Schwung fehlte die Zeit, denn erst am Abend konnte der Dow Jones ebenfalls seine Verluste aufholen - hier hatte der XETRA-DAX bereits geschlossen.

Hintergrund der Kurserholung am Nachmittag waren vor allem die Worte des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Er bestätigte den weiter expansiven Kurs der FED bei einer US-Rede.

So blieb es bei einem Minus von 85 Punkten und einer Ausweitung der Volatilität, welche heute genau 320 Punkte oder die doppelte Spanne vom Montag umfasste.

Dies waren die Eckdaten des Handelstages:

Eröffnung 13.984,98PKT Tageshoch 13.989,24PKT Tagestief 13.664,71PKT Vortageskurs 13.950,04PKT Anzahl Trades 201.792

Auf Basis dieser Daten und der Bewegung an der Wall Street am Abend kann zumindest etwas Hoffnung geschöpft werden. Der Tagesverlauf sah im Detail wie folgt aus:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nach den Gewinnen gestern bei Heidelbergcement klangen auch heute noch die Zahlen nach. Das Betriebsergebnis wurde um rund sechs Prozent zum Vorjahr gesteigert, trotz einem Umsatzrückgang um 4,6 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro. Das kam insgesamt am Markt gut an.

Verlierer waren erneut die Aktien, welche in der Pandemie zuvor am meisten profitierten. Eine Delivery Hero (wir berichteten gestern) und heute auch eine Deutsche Post standen unter Abgabedruck. Die Storys am Markt ändern sich, wie man feststellen kann. Eine so genannte Sektorrotation bringt ehemalige Lieblinge unter Druck und Nachzügler in den Fokus der Anleger.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die Aufwärtsbewegung war zumindest zwischenzeitlich gebrochen, wie das große Chartbild im DAX eindeutig zeigt:

Konnte der Index mit dem Schlusskurs dieses Bild noch einmal "heilen"?

Viel hängt hierbei vom Schlusskurs in den USA ab, denn die Wall Street befindet sich aktuell in einer Aufholjagd in Richtung Plusbereich.

Darüber sprechen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr mit einem Händler auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Ein Hinweis noch in eigener Sache: Zum Ende der Woche findet ein Onlineseminar mit Frank Helmes statt. Dies wurde von heute verschoben - Registrierungen sind daher weiterhin kostenfrei möglich:

Klicken Sie auf das Bild für die Anmeldung

Einen angenehmen Start ins Wochenende wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

