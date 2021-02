AutoGrid setzt AutoGrid Flex für das größte batteriebasierte Energiespeicherprojekt von Total in Frankreich ein

AutoGrid, der Marktführer bei KI-gestützter Flexibilitätsmanagement-Software für die Energiewirtschaft, setzt seine preisgekrönte AutoGrid Flex Virtual Power Plant (VPP)-Plattform ein und stellt Total SE Frequenzregulierungsfunktionen für deren größtes batteriebasiertes Energiespeicherprojekt in Frankreich bereit. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Lithium-Ionen-System mit einer Leistung von 25MW/25MWh im Flandres Center im Hafengebiet von Dünkirchen.

Die integrierte Flexibilitätsmanagement-Suite AutoGrid Flex versetzt das System in die Lage, die Stabilität des französischen Stromnetzes in Echtzeit (weniger als 500 Millisekunden) zu gewährleisten und unterstützt die Teilnahme von Total am europäischen Markt für Primärregelreserven (PRR). AutoGrid Flex steuert den Ende-zu-Ende-Marktreserveeinkauf des Projekts von Reseau Transport Electricité (RTE), dem Betreiber des französischen Stromübertragungsnetzes. Das derzeit in Betrieb befindliche, 15 Millionen Euro teure System basiert auf der Intensium Max 20 High Energy-Lösung von Saft mit 11 integrierten 2,3-MWh-Containern.