Jellyfish übernimmt 5 Unternehmen und befeuert so mit neuen digitalen Kapazitäten die globale Expansion

Jellyfish, der digitale Marketingpartner von weltweit führenden Marken (d. h., Samsung, Uber, Nestle, Deckers, Spotify und eBay), gab heute die Übernahme von 5 Unternehmen bekannt – von denen jedes führend im digitalen Bereich ist. Die rasche Expansion von Jellyfish erfolgt vor dem Hintergrund der Konsolidierung und von Herausforderungen für den traditionellen Agentursektor, da die Fähigkeiten des Unternehmens darin liegen, Marken im Rahmen ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Die Expansion von Jellyfish findet nach früheren Übernahmen mit einer erheblichen Investition von der Fimalac Group in 2019 statt. Das Unternehmen verkörpert einen neuen Typ in der Digitalwirtschaft, in der Agenturleistungen mit Beratung, Schulung und hochmodernen Technologien einhergehen, um den Kunden die bestmöglichen Ergebnisse zu bieten. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und gehört mittlerweile zu den wenigen global tätigen Google Marketing Platform Partnern und kann durchgängig für die letzten acht Jahre auf ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 45 % verweisen.

