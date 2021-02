Erstes Explorationsbohrloch bei Projekt Weinebene (Österreich) im Gange

Höhepunkte

- Beginn von erstem stratigrafischen Diamantbohrloch in Österreich

- Projektgebiet Weinebene umgibt Lithiumlagerstätte Wolfsberg von European Lithium Limited mit 11 Mio. t mit 1,0 % Li2O

- 60 überlappende Konzessionen auf 27,52 km²

Jadar Resources Limited (ASX: JDR) („Jadar“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es alle erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, um mit dem ersten Erkundungsbohrprogramm bei seinem Projekt Weinebene in Österreich zu beginnen.

Aufgrund der aktuellen europäischen Reisebeschränkungen infolge von COVID 19 wurde das Programm auf ein Erkundungs-Diamantbohrloch bis in eine Tiefe von 150 Metern gekürzt. Das Programm hat begonnen und wurde konzipiert, um auf eine Lithiummineralisierung in Zusammenhang mit spodumenhaltigen Pegmatiterzgängen zu testen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im ersten Quartal 2021 vorliegen.

Durch den Abschluss des ersten Genehmigungsverfahrens hat das Unternehmen ein umfassendes Verständnis der Genehmigungsanforderungen der österreichischen Montanbehörde erlangt.

Non-Executive Chairman of the Board Luke Martino sagte: „In Anbetracht der aktuellen Situation in Österreich freut sich das Unternehmen über den Erfolg des Managements, alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, um das erste Bohrprogramm des Konzerns in Österreich sicherzustellen, das wie im Jahr 2020 geplant durchgeführt werden soll. Darüber hinaus haben wir wertvolle Erfahrungen mit dem Genehmigungsverfahren der österreichischen Behörden gesammelt, was die Genehmigung zukünftiger Bohrprogramme vereinfachen wird.“

General Manager of Exploration Dejan Jovanovic sagte: „Dies ist ein bedeutsamer Meilenstein für das Unternehmen und eine aufregende Zeit für unsere Aktionäre. Wir freuen uns darauf, mehr über die Geologie und das Potenzial des Gebiets zu erfahren.“

Abb. 1: Karte der Bohrstandorte





Abb. 2: Fotos des Standorts





Abb. 3: Standorte der Bohrlöcher auf geologischer Karte