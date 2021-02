AKJ übernimmt FMG Malta Ltd.

Die Übernahme, die der behördlichen Genehmigung durch die Malta Financial Services Authority unterliegt, ermöglicht es AKJ, angesichts des Brexits eine ergänzende regulatorische Struktur zu erwerben, die ein Vertriebsnetz und eine etablierte Kundenbasis bietet. FMG-Mitgliedern ermöglicht die Transaktion, das schlüsselfertige Hedgefonds-Angebot von AKJ für ihre Kunden zu nutzen.

HAMILTON, Bermuda, 24. Februar 2021 /PRNewswire/ -- AK Jensen Group („AKJ"), der führende Anbieter von schlüsselfertigen Handels- und Infrastrukturlösungen für Fondsmanager, hat heute die Übernahme von FMG Malta Ltd. („FMG") bekannt gegeben, einem Full Scope Alternative Investment Fund Manager (AIFM) für traditionelle und Krypto-Hedgefonds.

Anders Kvamme Jensen, der CEO von AKJ, kommentierte die Transaktion folgendermaßen: „FMG verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung kreativer Lösungen für anspruchsvolle Fondsmanager. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team innerhalb unseres ständig wachsenden Ökosystems. Gemeinsam können wir eine Reihe von interessanten Produkten auf den Markt bringen."

Johan G. Kahm, Gründungspartner von FMG, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit AKJ. Wir bringen eine Menge Expertise aus unserer langjährigen Erfahrung in der Strukturierung von Fondsprodukten mit. Dazu gehört auch unsere jüngste Expansion in digitale Assets. Es wird spannend sein, zu unserem gemeinsamen Ziel beizutragen, AKJ zum bevorzugten Ziel für Fondsmanager in Europa und im Ausland zu machen."

Informationen zur AK Jensen Group

Die 1995 gegründete AK Jensen Group Limited und ihre Tochtergesellschaften befinden sich im Besitz von Aktionären, die zusammen mehr als 18 Mrd. US-Dollar an Vermögen verwalten. Der Konzern betreut Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern weltweit. Zu den Dienstleistungen gehören eine Full-Service-Plattform für Hedge-Fonds-Manager, einschließlich Fondsgründung, rechtliche und regulatorische Infrastruktur, Handelssysteme, Backoffice-Support und Startkapital.

