Relief berichtet: NeuroRx gab bekannt, dass RLF-100(TM) bei Patienten mit kritischer Covid-19 und High Flow Sauerstofftherapie am Tag 28 eine um zehn Tage beschleunigte Genesung nach Atemversagen zeigte

Genf, Schweiz, 24. Februar 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit seinem Leitwirkstoffkandidaten RLF-100(TM) (Aviptadil) in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, gibt bekannt, dass NeuroRx, Inc. Daten aus der Phase-2b/3-Studie mit RLF-100(TM) zur Behandlung von Atemversagen bei kritisch erkrankten COVID-19-Patienten veröffentlicht hat. NeuroRx ist allein verantwortlich für die klinische Entwicklung und die Einreichung von Zulassungsanträgen im Zusammenhang mit RLF-100(TM) in den USA.

Die entsprechende, von NeuroRx veröffentlichte Pressemitteilung finden Sie hier.

ÜBER RELIEF

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von natürlich vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen Möglichkeiten zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100(TM) (Aviptadil) wird in der späten Phase der Entwicklung in zwei Placebo-kontrollierten US-Studien zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen getestet. Relief besitzt Patente in den USA und mehreren anderen Ländern, die mögliche Formulierungen von RLF-100(TM) abdecken.