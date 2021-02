Santhera beruft ausserordentliche Generalversammlung zur Genehmigung der vorgeschlagenen Stärkung der Kapitalstruktur ein

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

Pratteln, Schweiz, 24. Februar 2021 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung (AGV) bekannt, an der der Verwaltungsrat den Aktionären die Schaffung und Ausgabe neuer Aktien vorschlagen wird. Dies ist erforderlich für die Aufstockung der Finanzierung durch einen von Highbridge Capital Management, LLC, verwalteten Fonds und die beabsichtigte Restrukturierung der vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe in Höhe von CHF 60 Millionen.