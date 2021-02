Granada schließt Privatplatzierung ab

Das Unternehmen hat 5.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,20 Dollar pro Einheit ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange berechtigt jeder ganze Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Abschluss zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,22 Dollar pro Aktie.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die Oberflächenexploration, Schürfgrabungen und die erneute Beprobung historischer Bohrkerne im Goldkonzessionsgebiet Granada des Unternehmens in Quebec sowie als allgemeines Working Capital verwendet.

Alle in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden, die am 24. Juni 2021 abläuft.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. setzt die Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) fort. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst produktive Cadillac Break, der im vergangenen Jahrhundert über 75 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada. Dies weist jedoch nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung hin, die sich im Konzessionsgebiet des Unternehmens befindet.

Die Scherzone Granada und die Scherzone South enthalten, basierend auf detaillierten historischen Kartierungen sowie auf aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung verlaufen. Drei dieser Strukturen wurden früher über zwei Schächte und zwei Tagebaubetriebe abgebaut. Die historischen Untertagegehalte beliefen sich auf acht bis zehn Gramm Gold pro Tonne von zwei Schächten bis in eine Tiefe von 236 bzw. 498 Metern mit Tagebaugehalten von fünf bis 3,5 Gramm Gold pro Tonne.