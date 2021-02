Corestate mit geschärftem Investorenfokus - Neuer CEO René Parmantier formt Unternehmen zum Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette

Parmantier: "Wollen und werden bei Neuverteilung der Marktanteile zu Gewinnern gehören."

Corestate 2021: im Jahr des Aufbruchs durchstarten und sich bietende Chancen nutzen

Parmantier: "Wir sehen das Potenzial für mehr und vor allem größere Transaktionen!"

Frankfurt, 24. Februar 2021. Die Corestate Capital Group (Corestate), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, nimmt nach einem strukturierten Strategieprozess über die gesamte Gruppe hinweg einen Perspektivwechsel vor: Das Unternehmen versteht sich künftig als Manager dieser Wertschöpfungskette - vom Projekt bis zum Verkauf. "Wir müssen jede Stufe verstehen und auf Top-Niveau managen können. Dazu werden wir gezielt Kräfte bündeln oder uns auch, wo es sinnvoll passt, verstärken," erläutert René Parmantier, CEO von Corestate.

Erste konsequente Schritte auf diesem Weg ist das Unternehmen unter der Führung Parmantiers bereits gegangen. "Wir haben in dem für unseren Erfolg zentralen Private-Debt-Segment mit dem Kauf von Aggregate Financial Services (AFS) genau zum richtigen Zeitpunkt einen wichtigen Pflock eingeschlagen. Mit der Kompetenz der AFS verstärken wir deutlich unseren wichtigen Dienstleistungszweig Debt-Advisory entlang des gesamten Lebenszyklus der Immobilie. Gleichzeitig sichern und erweitern wir das Bank-Geschäft der AFS und werden mit ihrer Hilfe unsere Stellung als Marktführer für Mezzanine-Finanzierungen im deutschsprachigen Raum ausbauen. Nicht zuletzt erschließen uns die zusätzlichen Lizenzen weitere Ertragsquellen; beispielhaft durch die Verbriefung und den Handel von Debt-Instrumenten", so Parmantier.