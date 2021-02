Basilea platziert erfolgreich 1 Million neue Namenaktien und erzielt dabei einen Bruttoerlös von CHF 45.75 Millionen Nachrichtenquelle: globenewswire | 24.02.2021, 07:15 | 69 | 0 | 0 24.02.2021, 07:15 | NOT FOR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL Basel, Schweiz, 24. Februar 2021 Basilea Pharmaceutica AG („Basilea“ oder die „Gesellschaft“) gab heute bekannt, dass sie erfolgreich 1 Million neue Namenaktien im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Aktionäre mittels eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens platziert hat. Der Nettoerlös wird verwendet für i) die klinische Entwicklung von Basileas klinischen Onkologie-Medikamentenkandidaten Derazantinib und Lisavanbulin, ii) die präklinische Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und iii) das Nettoumlaufvermögen und andere allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich Investitionen in oder In-Licensing von komplementären Geschäften, Produkten oder Vermögenswerten. David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: „Durch diese Transaktion haben wir unsere institutionelle Aktionärsbasis, darunter führende Healthcare-Fonds, erfolgreich erweitert und unsere finanzielle Flexibilität erhöht, um durch die Weiterentwicklung und den Ausbau unseres F&E-Portfolios in unseren strategischen Schwerpunktbereichen Mehrwerte zu schaffen. Insbesondere haben wir für unsere am weitesten fortgeschrittenen klinischen Onkologie-Medikamentenkandidaten, Derazantinib und Lisavanbulin, nach den anstehenden wichtigen Datenauswertungen weitere Flexibilität gewonnen.“ Basilea platzierte 1 Million neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu CHF 45.75 je neuer Namenaktie. Die neuen Aktien, die 8.4% des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals von Basilea entsprechen, werden aus dem genehmigten Aktienkapital von Basilea unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre ausgegeben. Es wird erwartet, dass die neuen Aktien am 26. Februar 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen werden. Die Zahlung und Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 26. Februar 2021 erfolgen. Die neuen Aktien werden gleichrangig mit den bestehenden Aktien sein. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat sich Basilea zu einem 150-tägigen Lock-up (Verkaufssperrfrist) nach dem Vollzug verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung von Basilea haben sich vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen mit einem 150-tägigen Lock-up nach dem Vollzug des Angebots einverstanden erklärt. Seite 2 ► Seite 1 von 4



