Ahmedabad, Indien & Herndon, Virginia (ots/PRNewswire) - Das Joint Venture sollin den nächsten zehn Jahren 1 GW Rechenzentrumskapazität entwickeln- AdaniConneX soll eine umfassende Palette an Rechenzentrumslösungen in ganzIndien bieten, von "Hyperscale"-Rechenzentren bis hin zu "HyperlocalEdge"-Einrichtungen, die das globale Know-how von EdgeConneX nutzen.- Das Joint Venture soll qualitativ hochwertige, nachhaltigeRechenzentrumslösungen anbieten und dabei das Know-how von Adani in denBereichen Full-Stack-Energiemanagement, erneuerbare Energien, Immobilien undErfahrung bei der Verwaltung großer Infrastrukturprojekte nutzen.- EdgeConneX wird als führender technologiegetriebener, weltweit tätigerRechenzentrumsanbieter mit 50 Einrichtungen in über 30 Märkten sein Know-howbeim schnellen Aufbau und Betrieb von Rechenzentren auf der ganzen Weltbereitstellen.- Das Joint Venture wird sich auf den Aufbau eines Netzwerks vonHyperscale-Rechenzentren in Indien konzentrieren, beginnend mit den MärktenChennai, Navi Mumbai, Noida, Vizag und Hyderabad. Die Entwicklung und der Bauan diesen Standorten haben bereits begonnen.